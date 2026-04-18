أعلن اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ محافظة بني سويف عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، استعدادًا لانطلاق موسم توريد القمح المحلي، مؤكدًا على ضرورة مراجعة الإجراءات المنظمة للموسم والتعامل الفوري مع أي طوارئ لضمان انتظام عمليات التوريد.

جاهزية مواقع التخزين واستلام القمح

أكدت مديرية التموين بالمحافظة الانتهاء من تجهيز كافة مواقع الاستلام والتخزين، بما يضمن استيعاب الكميات الموردة دون تكدس، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية أكثر من 225 ألف طن، وتشمل:

4 صوامع معدنية حديثة (سدس – كوم أبو راضي – بوهلر – الواسطى) بطاقة 80 ألف طن

شون أسمنتية بطاقة 93,865 طن

هناجر مطورة بطاقة 7,360 طن

شون ترابية بطاقة 45,842 طن

وتأتي هذه التجهيزات في إطار خطة الدولة للحفاظ على جودة القمح وتقليل الفاقد أثناء التخزين.

المساحات المنزرعة بالقمح في بني سويف

أوضحت مديرية الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الشتوي 2025/2026 بلغ نحو 116,381 فدانًا، ما يعكس التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي داخل محافظة بني سويف.

كما تواصل المديرية تنفيذ برامج الإرشاد الزراعي بالتعاون مع أجهزة الري، من خلال تنظيم ندوات توعوية للمزارعين حول أفضل أساليب الزراعة الحديثة، وطرق الري، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

تيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين

وتسعى المحافظة من خلال خطة محكمة تقليل زمن الانتظار داخل مواقع التوريد، مع متابعة يومية لحركة التوريد داخل الصوامع والشون، فضلا عن تشكيل لجان رقابية لضمان الالتزام بالضوابط، و توفير وسائل نقل مناسبة لنقل القمح من الحقول إلى مواقع التخزين