نفذت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمحافظة الدقهلية، حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على التنسيق والتعاون الكامل والدائم مع وزارة الداخلية، متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكداً على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلس وناجح لعمليات الإزالة.

وفي هذا السياق، تابع الدكتور السعيد أحمد رئيس مركز ومدينة ميت غمر، لأعمال إزالة وفك شدة خشبية لسقف الدور الثالث العلوي على مساحة 115مترًا بقرية ميت يعيش، وفك الشدة الخشبية لمسقط بالدور الأرضي على مساحة 3 أمتار.

كما تابع قيام الوحدة القروية بميت ناجي بفك أعمال حديد وخشب، وإزالة غرفتين بسقف الدور الأول العلوي على مساحة 100 متر، لمخالفة شروط الترخيص، بحضور، السيد فاضل، و فوزي الجندي نائبا رئيس مركز ومدينة ميت غمر، و إبراهيم علي رئيس الوحدة القروية، بالتنسيق مع مركز شرطة ميت غمر.

وفي مركز بلقاس، قامت غادة الحمادي رئيس المركز والمدينة، بمتابعة أعمال إزالة تجاوز نسبة 25 % بالمدينة، وإزالة بلوكات بالطوب الأبيض على مساحة 150متر بالمدينة، وإزالة مقبرتين بمساحة 12متر، بالإضافة إلى إزالة حوائط وأعمدة خرسانية على مساحة 60 متر بالمدينة، بالتنسيق مع مركز شرطة بلقاس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وفي مركز ومدينة المطرية، تابع الدكتور حسن عزام رئيس المركز والمدينة، أعمال إزالة فورية لبناء غرفتين من الطوب الأبيض داخل مبان قديمة على أرض ولاية هيئة التعمير بناحية قرية العصافرة مركز المطرية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفة، بالتنسيق مع مركز شرطة المطرية.

وفي مركز بني عبيد، تابع اللواء أنور عثمان رئيس المدينة، أعمال إزالة فورية لغرفة بقرية ال15 التابعة للوحدة المحلية باليوسفية، وتم إزالة المبنى حتى سطح الأرض وتسليم الأرض لجهة الولاية، وإزالة سور بقرية المصادرة على مساحة 36 متر حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، بالتنسيق مع مركز شرطة بني عبيد.

وفي مركز شربين، تابع محمد الدسوقي رئيس المركز والمدينة، أعمال إزالة فورية لسور من البلوك الأبيض على الأرض الزراعية ولاية الإصلاح الزراعي بقرية بساط كريم الدين بحضور جهة الولاية، بالتنسيق مع مركز شرطة شربين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتسليم الأرض خالية من الشواغل لجهة الولاية.