نشب حريق هائل داخل حظيرة مواشي بقرية كفر جنزور التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، ما أسفر عن خسائر كبيرة ومؤلمة للأسرة، بعدما امتدت ألسنة النيران لتلتهم محتويات المكان بالكامل، بما في ذلك جهاز عروس كانت تستعد لزفافها خلال الأشهر المقبلة، في مشهد أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

تحرك عاجل للسيطرة على النيران

تلقى علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بنشوب الحريق. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع النيران التي اشتعلت بسرعة داخل الحظيرة.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، خاصة في ظل طبيعة المكان ووجود مواد قابلة للاشتعال.

خسائر مؤلمة للأسرة

أسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية، تمثل مصدر رزق أساسي للأسرة، إلى جانب احتراق جهاز عروس بالكامل، كانت الأسرة قد أعدته استعدادًا لزفاف ابنتهم في شهر يوليو المقبل.

وتسببت هذه الخسائر في حالة من الصدمة والحزن بين أفراد الأسرة وأقاربهم، خاصة أن الحريق قضى على تجهيزات استغرقت وقتًا وجهدًا طويلين.

ماس كهربائي وراء الحادث

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي داخل الحظيرة، بسبب توصيلات عشوائية، ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل مفاجئ وسريع، في ظل وجود مواد قابلة للاشتعال، الأمر الذي ساهم في زيادة حجم الخسائر.

تحرير محضر وبدء التحقيقات

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي بدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث بشكل كامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع حصر الخسائر وتقييم الأضرار التي لحقت بالأسرة.