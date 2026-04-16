تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة

كتب : رضا السيد

04:05 م 16/04/2026 تعديل في 04:05 م
    حدوث سيل متوسط الحدة
    السيل يسير في مجراه الطبيعي
    مجرى السيل
    سيل وادي الفرنجة
    سيل في وادي الفرنجة
    تساقط الأمطار
    أمطار وسحب
    أمطار بسانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تقلبات جوية مفاجئة، حيث غطت السحب سماء بعض المناطق، أعقبها سقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى تشكل سيول متوسطة في عدد من الوديان.

أمطار غزيرة وسيل بوادي الفرنجة


أكد مبروك الغمريني، رئيس المدينة، أن التقلبات الجوية جاءت نتيجة نشاط الرياح وتكاثف السحب، وأسفرت عن سقوط أمطار في منطقة النبي صالح، وحدوث سيل متوسط الشدة في وادي الفرنجة.
وأشار إلى أن المدينة نفسها لم تتأثر بهذه الأحوال الجوية، حيث تسود حالة من الاستقرار، ويواصل السائحون تنفيذ برامجهم بشكل طبيعي.

رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة


أوضح رئيس المدينة أن الأجهزة المعنية تتابع مجرى السيل بشكل مستمر، تحسبًا لأي طوارئ، مع رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق مع الجهات المختصة، وتجهيز المعدات اللازمة للتعامل مع أي إطماءات قد تخلفها المياه.

السيول في مجراها الطبيعي


طمأن المسؤولون بأن السيل يسير في مجراه الطبيعي داخل المناطق الصحراوية، دون أن يؤثر على حركة الطرق أو المرور، مؤكدين عدم وجود أي خسائر أو معوقات حتى الآن.

توقعات بسقوط أمطار خفيفة


من المتوقع أن تشهد بعض المناطق الأخرى تساقط أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة، نتيجة استمرار تكاثف السحب، مع استمرار حالة المتابعة الدقيقة للأحوال الجوية.

