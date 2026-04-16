استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، نيكولاوس باباجورجيو، السفير اليوناني لدى القاهرة، اليوم الخميس، بمدينة شرم الشيخ، لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، وذلك على هامش زيارته للمدينة.

مناقشة سبل تطوير التعاون المشترك

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها القطاع السياحي، بما يعزز من مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية، ويدعم جهود جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة.

المحافظ يرحب بالسفير



ورحب المحافظ بالسفير اليوناني على أرض مدينة السلام، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص محافظة جنوب سيناء على فتح آفاق جديدة للتعاون مع المدن السياحية اليونانية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة.

تعميق الشراكات الدولية



وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى حرص الدولة المصرية على تعميق الشراكات الدولية، ودعم التعاون مع الدول الصديقة في مختلف المجالات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

الإشادة بشرم الشيخ



ومن جانبه، أعرب السفير اليوناني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تتمتع به مدينة شرم الشيخ من مقومات سياحية متميزة.

قوة العلاقة بين البلدين



وأكد السفير، على قوة الروابط بين الشعبين المصري واليوناني، وحرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجال السياحي، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتنشيط الحركة السياحية بين المقاصد اليونانية ونظيرتها بجنوب سيناء.