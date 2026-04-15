أهالي نجع محمد السيد بسوهاج يطالبون بمطبات صناعية: "أولادنا في خطر" -فيديو

كتب : محمد صلاح

09:02 م 15/04/2026
    غياب المطبات يحول نجع محمد السيد بسوهاج إلى ساحة سباق (2)
    غياب المطبات يحول نجع محمد السيد بسوهاج إلى ساحة سباق (4)
    غياب المطبات يحول نجع محمد السيد بسوهاج إلى ساحة سباق (1)
    غياب المطبات يحول نجع محمد السيد بسوهاج إلى ساحة سباق (3)

أطلق أهالي نجع "محمد السيد"، التابع لمجلس قروي شندويل بمركز المراغة في محافظة سوهاج، استغاثة عاجلة إلى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، مطالبين بالتدخل السريع لإنشاء مطبات صناعية على الطريق الرئيسي بالقرية؛ للحد من السرعات الجنونية للسيارات التي تهدد حياة المواطنين، ولا سيما الأطفال.

تفاصيل الاستغاثة

وأوضح الأهالي أن الطريق يُعد من الطرق الحيوية التي تربط بين عدة قرى، ويشهد حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم، فضلاً عن مرور أطفال الحضانات وطلاب المدارس بشكل يومي، ما يضاعف خطورة الوضع في ظل غياب أي وسيلة لتهدئة السرعة.

وأشاروا إلى أنه كان يوجد في السابق مطبان صناعيان قبل أعمال رصف الطريق، إلا أنه جرت إزالتهما بعد التطوير ولم يتم تعويضهما، رغم تقدم الأهالي بطلب رسمي منذ نحو 3 أشهر إلى مجلس مركز ومدينة المراغة لإنشاء مطبات جديدة، دون استجابة حتى الآن.

موقف الوحدة المحلية بالقرية

وأضاف الأهالي أنهم اضطروا إلى إنشاء مطب مؤقت بجهودهم الذاتية كحل عاجل لحماية أبنائهم من حوادث الدهس، إلا أنهم فوجئوا بقيام الوحدة المحلية لمجلس قروي شندويل بإزالته بدعوى أنه "غير قانوني"، ما أعاد حالة القلق والخوف إلى نفوسهم من جديد.

وأكدوا أن غياب المطبات أو وسائل التهدئة المرورية، مع السرعات الزائدة، ينذر بوقوع كارثة في أي لحظة، مطالبين الجهات التنفيذية بسرعة التحرك ومعاينة الطريق على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين.

واختتم الأهالي استغاثتهم بمناشدة محافظ سوهاج التدخل العاجل، موجهين رسالة واضحة: "نريد حلاً قبل أن نفقد أحداً من أبنائنا".


