غلق وتشميع 45 محلًا مخالفًا في أسوان ضمن حملات مكثفة لضبط الأسواق

انطلقت فعاليات مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، والتي أطلقها مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة الطور التعليمية باسم المرحوم المهندس عبد السميع أبو العلا، رئيس المجلس السابق، وذلك تحت رعاية الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، وأحمد غيث، مدير إدارة الطور التعليمية، والشيخ سليمان أبوبريك، رئيس مجلس الأمناء الحالي.

تنافس شديد بين الطلاب

وشهدت المسابقة تنافس شديد بين طلاب المدارس على المراكز الثلاثة الأولى، وسط إجراءات مشددة من قبل لجنة التحكيم، لضمان الشفافية والمصداقية.

وقال الشيخ سليمان أبوبريك، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة الطور التعليمية، إنه جرى إطلاق المسابقة تخليدًا لذكرى رئيس المجلس السابق، وتقديرًا لدوره في دعم العملية التعليمية، إضافة إلى تشجيع الطلاب والطالبات، وغرس قيم المنافسة الشريفة فيما بينهم، وتنمية القدرات العلمية والعقلية لديهم.

مشاركة 18 مدرسة في المسابقة

وأوضح رئيس المجلس، أنه شارك في المسابقة 18 مدرسة على مستوى الإدارة، بواقع 133 طالب وطالبة، وجرى تشكيل لجنتين للتقييم إحداهما بمدرسة المروة المتميزة للغات وتضم 9 مدارس، والأخرى بمدرسة الزهور الابتدائية.

لجنة من التعليم تشرف على المسابقة

وأضاف أن المسابقة جرت تحت إشراف لجنة من قادة التربية والتعليم على مستوى الإدارة، والذين حرصوا على توفير الأجواء المناسبة للطلاب، لضمان الشفافية العدالة.

تفوق الطالبات

ومن جانبه، أكد أحمد غيث، مدير إدارة الطور التعليمية، إن الاختبارات تضمنت أسئلة في الخمس مواد الأساسية "لغة عربية، دراسات اجتماعية، علوم، رياضيات، لغة إنجليزية"، مشيرًا إلى أن الطالبات تفوقن على الطلاب، حيث أحرزت مدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات المركز الأول في المسابقة، وحصلت مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين، على المركز الثاني، والمركز الثالث فازت به مدرسة الزهور الإعدادية بنات.

جوائز مادية وعينية

وأشار إلى أن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالإدارة، رصد جوائز مادية وعينية للمدارس الفائزة، وشهادات تقدير لجميع الطلاب الذين شاركوا في الفعاليات.

لجنة التحكيم

وجاءت لجنة التحكيم بمدرسة الزهور الإعدادية، أحمد غيث، مدير إدارة الطور، ومحمد صلاح، وهاني شحاته، وحسين موسى، موجهين بإدارة الطور التعليمية، وفي مدرسة المروة المتميزة، أحمد حجاج، وكيل إدارة الطور التعليمية، وأحمد السيد، وإبراهيم نايل، أعضاء مجلس الأمناء بإدارة الطور، وإيمان زاهر، موجة خدمة اجتماعية.