تسمم 4 أشخاص عقب تناولهم وجبات بمطعم شهير في الإسكندرية

كتب : مصراوي

06:32 م 15/04/2026

تسمم غذائي

تباشر نيابة الرمل أول بالإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي حاد، إثر تناولهم وجبات "سندوتشات" من أحد المطاعم الشهيرة شرقي المحافظة، حيث أمرت النيابة بسرعة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين لتحديد أسباب الإصابة.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا بورود بلاغات تفيد بوجود حالات تسمم بنطاق دائرة قسم شرطة الرمل أول، وبالفحص تبين وصول 4 أشخاص إلى المستشفى يعانون من إعياء شديد وقئ وإسهال حاد فور تناولهم وجبات من مطعم شهير بدائرة القسم.

التحريات وإجراءات جهات التحقيق

وكشفت التحريات الأولية أن المصابين ظهرت عليهم أعراض التسمم فور الانتهاء من تناول الطعام، مما استدعى نقلهم لتلقي العلاج.

ومن جانبها قررت النيابة العامة استعجال التقارير الطبية المفصلة حول حالة المصابين، وتشكيل لجنة لفحص الوجبات والمواد المستخدمة في المطعم المشار إليه، مع استمرار التحقيقات في المحضر المحرر بالواقعة.

تسمم غذائي الإسكندرية حالات تسمم نيابة الرمل مديرية أمن الإسكندرية وجبات سريعة حوادث الإسكندرية

