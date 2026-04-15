استقبال 5330 طن قمح في الوادي الجديد مع انطلاق موسم التوريد

كتب : محمد الباريسي

03:07 م 15/04/2026

أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، انتظام أعمال توريد القمح مع انطلاق موسم التوريد المحلي رسميًا، وأن إجمالي الكميات المستلمة حتى الآن تجاوز 5330 طنًا داخل شون المحافظة وخارجها.

وأوضحت المحافظة، أن هذا الرقم بداية مبكرة ومبشرة لـ موسم التوريد في الوادي الجديد، خاصة مع التنسيق المسبق مع وزارة التموين لتيسير الإجراءات على المزارعين والحفاظ على جودة محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.

دعم المزارعين وصرف المستحقات

وشددت محافظ الوادي الجديد على ضرورة استمرار تقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين خلال موسم التوريد، مع ضمان صرف المستحقات المالية دون تأخير، تنفيذًا للقرارات المنظمة لهذا الملف.

وأكدت أن نجاح توريد القمح لا يرتبط فقط بسرعة الاستلام، بل يعتمد أيضًا على انتظام صرف المستحقات وتسهيل حركة دخول محصول القمح إلى مواقع التخزين، بما يعزز ثقة المزارعين في المنظومة ويمنح الوادي الجديد دفعة إضافية في طريق دعم الأمن الغذائي.

متابعة الجودة وسرعة التنسيق

كما وجهت المحافظ بمتابعة سرعة وانتظام توريد القمح والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، للتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على موسم التوريد.

وشددت على الحفاظ على جودة محصول القمح وفق المعايير المعتمدة، مع استمرار صرف المستحقات في مواعيدها، لضمان استقرار المنظومة من الحقل إلى الصومعة حيث إن هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة العمل داخل الوادي الجديد خلال الموسم الحالي.

الوادي الجديد توريد القمح صرف المستحقات الأمن الغذائي

