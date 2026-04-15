أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق والخدمات والمستشفيات والوحدات الصحية، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتي يُتوقع أن تبلغ ذروتها غدًا الخميس 16 أبريل 2026.

وجاء القرار في إطار إجراءات استباقية لحماية المواطنين وضمان جاهزية القطاعات الحيوية في الوادي الجديد، خاصة مع توقعات الطقس الحار التي دفعت الأجهزة التنفيذية إلى التحرك المبكر.

وتشير بيانات الطقس لمدينة الخارجة إلى وصول الحرارة إلى نحو 39 درجة مئوية ظهر الخميس، مع استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

غرفة العمليات في حالة انعقاد

وأكدت المحافظة، تكليف غرفة العمليات الرئيسية بمتابعة الموقف على مدار الساعة، مع رفع حالة الطوارئ في المرافق الأساسية والخدمات العامة وتأمينها بالكامل طوال موجة الطقس الحار.

خطة صحية لمواجهة الإجهاد الحراري

ومن جانبه، قال شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بـالوادي الجديد، إنه جرى وضع خطة تشمل التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أي بلاغات مرتبطة بـالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها.

وشدد على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا وقت الذروة، في ظل الزيادة الملحوظة في درجات الحرارة.

وكانت وزارة الصحة قد شددت في إرشادات سابقة على أن الإجهاد الحراري يتطلب نقل المصاب إلى مكان بارد، وإعطائه السوائل، وتبريد الجسم سريعًا، بينما تعد ضربة الشمس حالة طبية طارئة تستوجب التدخل العاجل.