إغلاق مزلقان المحلج في أبو كبير 10 أيام.. تعرف على الطرق البديلة

كتب : ياسمين عزت

06:04 م 14/04/2026

أعلنت رئاسة مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية إغلاقً لمزلقان المحلج، وذلك لمدة 10 أيام متواصلة، ضمن خطة أعمال الصيانة والتحديث التي تستهدف رفع كفاءة المزلقانات وتحسين مستوى الأمان.

ومن المقرر تنفيذ الإغلاق بنظام التناوب، حيث يتم غلق كل جهة من المزلقان لمدة 5 أيام، بما يسمح باستمرار الحركة بشكل جزئي خلال فترة الأعمال، وتقليل التأثير على المواطنين.

ويجري حاليًا غلق الفتحة المواجهة للمركبات القادمة من اتجاه كفر صقر والمتجهة إلى مدينة أبو كبير، على أن تستمر أعمال التطوير بها لمدة 5 أيام، وسط تنبيهات لقائدي المركبات بضرورة الالتزام بالتحويلات المرورية المحددة.

ومن المتوقع أن تشهد الطرق البديلة، وعلى رأسها شارع عبد العزيز علي وخط الصادي، كثافات مرورية مرتفعة، خاصة خلال ساعات الذروة، ما يتطلب يقظة من السائقين وتعاونًا مع الجهات المرورية لتفادي التكدسات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود تطوير البنية التحتية لقطاع السكك الحديدية، بما يسهم في تقليل الحوادث وتحقيق سيولة مرورية أفضل على المدى الطويل، رغم ما يسببه من ضغط مؤقت على الطرق المحيطة.

أخبار الشرقية اليوم تحويلات مرورية زحام الطرق

