البحث مستمر لليوم الثاني.. عمة غريق بحر سيف بالمنوفية: نفسي أرجعه لأمه تدفنه"- صور

كتب : أحمد الباهي

03:55 م 14/04/2026 تعديل في 04:56 م
    مركبات على الطريق وأهالي الفقيد بجوار البحر
    السيدة تطالب بسرعة انتشال جثمانه
    انهيار عمة الشاب

انهارت عمة الشاب عبدالفتاح دندوح، لاعب كرة القدم بمركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية، بعد غرقه خلال احتفالات شم النسيم، مطالبة بتكثيف جهود البحث لانتشال جثمانه.

“نفسي نشيله ونرجّعه لأمه”

قالت عمة الشاب لموقع مصراوي في كلمات مؤثرة: “ابني سباح وبيعرف يعوم، بس غرق في المية.. الأهالي حدفوا له حبل عشان ينقذوه، لكنه نزل لتحت في المية”.

وأضافت وسط بكاء:
“فيه جهود بحث بس عايزين أكتر من كده.. نفسنا نشيل عبدالفتاح على إيدينا ونرجعه لأمه نقولها ادفنيه”.. وتابعت: “عايزة أخد ابني وأمشي.. نفسي يطلع من ظلمات البحر”.

لاعب شاب وحلم انتهى

لقى عبدالفتاح دندوح، لاعب فريق النادي الوطني ببركة السبع، مصرعه غرقًا، بعدما نزل المياه خلال احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم، في مشهد صادم لأسرته وأصدقائه.

تفاصيل الواقعة

وكان الشاب قد غرق بفرع النيل بجوار معدية أبو رخاوي، وبالانتقال والفحص، تبين غرق الشاب عبدالفتاح دندوح، المقيم بقرية كفر الجلابطة التابعة لمركز الشهداء، أثناء نزوله المياه احتفالًا بالربيع.

استمرار أعمال البحث

دفعت الأجهزة المختصة وقوات الإنقاذ النهري بفرق للبحث عن الجثمان، فيما تتواصل الجهود لليوم الثاني على التوالي في نطاق موقع الغرق بقرية الخاو التابعة بمحافظة البحيرة، وسط ترقب من الأهالي لانتشاله.

حالة من الترقب والحزن

تسود حالة من الحزن بين أهالي القرية، الذين يترقبون انتهاء أعمال البحث، أملاً في العثور على الجثمان ودفنه، بعد أن تحولت لحظة احتفال إلى مأساة مؤلمة.

غرق شاب بركة السبع بحر سيف شم النسيم

الحكومة تبدأ إجراءات القيد المؤقت لـ10 شركات بقطاع البترول في البورصة
الحكومة تبدأ إجراءات القيد المؤقت لـ10 شركات بقطاع البترول في البورصة
خبير اقتصادي ينتقد رفع أسعار البنزين: التكلفة الفعلية لبرميل النفط في مصر
"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني
ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. خطوات سريعة تساعدك على خفضه فورا
انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

