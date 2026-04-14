نظم فرع ثقافة المنيا عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، احتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم، في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسط أجواء احتفالية مبهجة وإقبال كبير من المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وتأتي الفعاليات ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبدالناصر مدير عام الإقليم، وتنفيذ فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، إذ أُقيمت العروض والأنشطة بالمجان للجمهور، تأكيدًا على دور الهيئة في نشر الثقافة والفنون وإتاحة الخدمات الإبداعية لكافة الفئات، وإدخال البهجة على المواطنين خلال المناسبات والأعياد.

وشهد نادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا الجديدة يومًا فنيًا مميزًا بالتعاون بين قصر ثقافة المنيا الجديدة وقصر ثقافة المنيا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والثقافية وأعضاء مجلس إدارة النادي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وتضمن اليوم ورشًا فنية للأطفال شملت الطباعة بأوراق الشجر والرسم والتلوين والرسم على الوجوه برسومات كرتونية وفراشات، وسط تفاعل كبير من الأطفال وأسرهم.

كما تضمنت الفعاليات عروضًا فنية متميزة، حيث قدمت فرقة كورال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي باقة متنوعة من الأغاني التي لاقت استحسان وتفاعل الحضور، أعقبها عرض فني لفرقة قصر ثقافة المنيا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو بليغ حمدي، والتي قدمت مجموعة من الأعمال الغنائية والطربيات التراثية والوطنية.

وفي مركز ملوي، تواصلت الاحتفالات من خلال عرض فني لفرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد شحاتة، وقدمت مجموعة من الفقرات التراثية والاستعراضية المتميزة، من بينها التنورة والتحطيب والسامر، وسط إشادة واسعة من الجمهور الذي استمتع بالأجواء الفنية الراقية، في أجواء تعكس روح البهجة والتلاحم المجتمعي.