مصرع طالب إثر سقوطه من أعلى

شهدت قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، بعدما لقي طالب جامعي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزل أسرته.

بلاغ وانتقال الجهات المختصة

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة السادات يفيد وصول بلاغ بسقوط شاب من علو ووفاته متأثراً بإصاباته.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اختل توازنه أثناء جلوسه على البلكونة

كشفت المعاينة الأولية أن الطالب صلاح عيد، 20 عاماً، يدرس بكلية الحقوق ويقيم بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف، وكان يجلس على سور بلكونة بالطابق الرابع قبل أن يختل توازنه ويسقط من أعلى، وأسفر السقوط عن إصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

النيابة تباشر التحقيقات

حررت الأجهزة المختصة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث.

حالة من الحزن بين الأهالي

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية منشأة سلطان عقب انتشار نبأ وفاة الطالب، حيث نعاه عدد من أبناء القرية وأصدقائه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.