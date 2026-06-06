قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامات تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي على خصوصية عدد من الفتيات، يأتي ذلك في تطور جديد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ عنتيل الزقازيق.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشكل موسع، مع فحص شامل لمحتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، إلى جانب الاستماع إلى أقواله ومناقشة جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة.

وشددت المصادر على عدم صحة ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن إخلاء سبيل المتهم، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ما زالت جارية لحين الانتهاء من كافة الفحوص الفنية والتحريات الأمنية.

وكان المتهم أنكر خلال التحقيقات الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن هاتفه تعرض للاختراق، وأن المقاطع والصور المتداولة لا تحمل أي نية للابتزاز أو تحقيق مكاسب مادية، موضحًا أنها كانت "بحسب قوله" بغرض المزاح وبعلم بعض الفتيات.

وتواصل جهات التحقيق فحص الأدلة الفنية ومراجعة الوقائع محل الاتهام، للوقوف على الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.