سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا على حريق نشب في جزء من مبنى تابع للري بالقرب من شارع كورنيش النيل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بنشوب حريق في مبنى تابع لمديرية الري، ومحاولة الموظفين السيطرة عليه ومنع امتداده.

جرى الدفع بسيارتين إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتسبب الحريق في أضرار جزئية بواجهة المبنى وبعض أفرع الأشجار المحيطة .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث بالتحرى حول الواقعة والوقوف على ملابساتها.