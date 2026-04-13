شهد كورنيش النيل بمدينة المنيا إقبالًا كثيفًا من المواطنين خلال احتفالات شم النسيم، حيث تحولت ضفاف النهر إلى ساحة مفتوحة للاحتفال، امتلأت بالضحكات وروائح الأطعمة التقليدية، في مشهد يعكس عمق ارتباط المصريين بهذه المناسبة الشعبية.

زحام كبير بعد انكسار حرارة الشمس

شهد كورنيش مدينة المنيا ازدحامًا كبيرًا خلال فترة ما بعد العصر، عقب انكسار حرارة الشمس، وتوافد آلاف المواطنين للاستمتاع بأجواء شم النسيم في أجواء يسودها الفرح والبهجة.

أسر تتوافد منذ الصباح

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حرصت الأسر على التواجد بكثافة على ضفاف النيل، حاملين معهم أطعمة الربيع التقليدية، وعلى رأسها الفسيخ والرنجة والفطير المشلتت، إلى جانب المشروبات المختلفة، لقضاء يوم عائلي مميز برفقة الأبناء والأقارب.

أجواء احتفالية على ضفاف النيل

وامتزجت رائحة الأطعمة الشعبية بأصوات الموسيقى والضحكات، في لوحة احتفالية نابضة بالحياة، عكست مظاهر البهجة التي تميز هذا اليوم، فيما استمرت الاحتفالات حتى فترات المساء.

مبيت بعض الأسر على الكورنيش

ولم تقتصر مظاهر الاحتفال على ساعات النهار فقط، إذ فضّلت بعض الأسر التواجد منذ مساء أمس، بل والمبيت في محيط الكورنيش، في تقليد متوارث بين أبناء القرى، لحجز أماكن مميزة أسفل الأشجار، هربًا من حرارة الشمس والاستمتاع بأجواء الصباح الباكر.

جولة ميدانية لرئيس مدينة المنيا

أجرى الدكتور سعيد محمد، رئيس مدينة المنيا، جولة ميدانية لتفقد الحالة العامة بالكورنيش، حيث تابع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، كما قام بتوزيع الألعاب على الأطفال لإدخال البهجة على قلوبهم.

خدمات مستمرة وتهنئة للمواطنين

وقدم رئيس المدينة التهنئة للأسر، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار اليوم لتوفير كافة سبل الراحة، وضمان خروج الاحتفالات بصورة حضارية تليق بالمواطنين.