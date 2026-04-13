استقبل قسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمركز أبحاث الكبد في كفر الشيخ حالة شديدة الخطورة لسيدة تبلغ من العمر 63 عامًا، تعاني من تليف بالكبد نتيجة فيروس C، في حالة حرجة للغاية.

مضاعفات خطيرة وانفجار بجدار البطن

وتبين أن المريضة كانت قد خضعت لتدخل جراحي سابق لاستكشاف بطني إثر ثقب بالأمعاء خارج البلاد، قبل أن تتعرض لحالة انفجار كامل بجدار البطن (Burst Abdomen) مع خروج الأمعاء، مصحوبة بصدمة تسممية حادة (Sepsis).

تدخل عاجل من العناية المركزة

قام فريق العناية المركزة بإنعاش سريع ومكثف للحالة، ودعم الدورة الدموية، ومتابعة الوظائف الحيوية بدقة، مع السيطرة على التسمم الدموي، بالتوازي مع اتخاذ قرار جراحي عاجل دون تأخير.

جراحة دقيقة لإعادة الأمعاء

نجح الفريق الطبي في إعادة الأمعاء إلى موضعها الطبيعي وغلق جدار البطن بشكل آمن، تحت إشراف فريق متخصص في جراحة الجهاز الهضمي والعناية المركزة والتخدير.

تحسن الحالة واستقرارها

وبعد التدخل الجراحي الناجح، خرجت المريضة من العناية المركزة في حالة مستقرة، مع تحسن ملحوظ، لاستكمال المتابعة داخل العيادات الخارجية.