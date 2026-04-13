إعلان

خرجت أحشائها.. جراحة معقدة تنقذ سيدة بعد انفجار جدار البطن بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

08:34 م 13/04/2026

مركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل قسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمركز أبحاث الكبد في كفر الشيخ حالة شديدة الخطورة لسيدة تبلغ من العمر 63 عامًا، تعاني من تليف بالكبد نتيجة فيروس C، في حالة حرجة للغاية.

مضاعفات خطيرة وانفجار بجدار البطن

وتبين أن المريضة كانت قد خضعت لتدخل جراحي سابق لاستكشاف بطني إثر ثقب بالأمعاء خارج البلاد، قبل أن تتعرض لحالة انفجار كامل بجدار البطن (Burst Abdomen) مع خروج الأمعاء، مصحوبة بصدمة تسممية حادة (Sepsis).

تدخل عاجل من العناية المركزة

قام فريق العناية المركزة بإنعاش سريع ومكثف للحالة، ودعم الدورة الدموية، ومتابعة الوظائف الحيوية بدقة، مع السيطرة على التسمم الدموي، بالتوازي مع اتخاذ قرار جراحي عاجل دون تأخير.

جراحة دقيقة لإعادة الأمعاء

نجح الفريق الطبي في إعادة الأمعاء إلى موضعها الطبيعي وغلق جدار البطن بشكل آمن، تحت إشراف فريق متخصص في جراحة الجهاز الهضمي والعناية المركزة والتخدير.

تحسن الحالة واستقرارها

وبعد التدخل الجراحي الناجح، خرجت المريضة من العناية المركزة في حالة مستقرة، مع تحسن ملحوظ، لاستكمال المتابعة داخل العيادات الخارجية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ مركز أبحاث الكبد المراكز الطبية المتخصصة مركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

