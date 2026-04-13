إعلان

أجواء ساحرة على النيل.. الحديقة النباتية بأسوان تستقبل زوار شم النسيم (صور)

كتب : إيهاب عمران

08:04 م 13/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عائلات مصرية تزور الحديقة النباتية
  • عرض 6 صورة
    الحديقة النباتية فى أسوان
  • عرض 6 صورة
    الأطفال يلعبون فى الحديقة النباتية
  • عرض 6 صورة
    زوار داخل الحديقة النباتية
  • عرض 6 صورة
    السياح أمام مكتب تذاكر الحديقة النباتية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن عدد الزوار اليوم الإثنين بلغ 1320 زائرًا، من بينهم 1200 زائر مصري و120 سائحًا أجنبيًا، مشيرًا إلى أن العدد أقل من المعتاد في هذا اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

يوم كامل من الاحتفال والبهجة

أوضح مدير الحديقة أن معظم الزوار قضوا اليوم بالكامل داخل الحديقة، حيث استمتعوا بالألعاب الشعبية والمناظر الطبيعية الخلابة، إلى جانب تناول الأطعمة التقليدية الخاصة بشم النسيم مثل الفسيخ والملوحة والرنجة والبصل والخس.

استعدادات مبكرة وتنظيم محكم

وأشار إلى أن إدارة الحديقة استعدت لهذا اليوم منذ نحو شهر، حيث تم إلغاء الإجازات وتوفير عدد كبير من صناديق القمامة، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة الزوار والحفاظ على نظافة المكان.

الحديقة النباتية.. وجهة سياحية مميزة

تعد الحديقة النباتية بأسوان واحدة من أهم المزارات السياحية بالمحافظة، ويحرص المواطنون والسياح على زيارتها خلال الأعياد والمناسبات، نظرًا لموقعها الفريد في جزيرة وسط نهر النيل، حيث يتم الوصول إليها عبر اللنشات والمراكب الشراعية، ما يضفي على الرحلة طابعًا مميزًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحديقة النباتية شم النسيم أسوان

مدرب مصر السابق يتولى تدريب غانا رسميًا
رياضة عربية وعالمية

مدرب مصر السابق يتولى تدريب غانا رسميًا
من الغذاء للطيران.. كيف يؤثر حصار مضيق هرمز على العالم؟
اقتصاد

من الغذاء للطيران.. كيف يؤثر حصار مضيق هرمز على العالم؟
أزمات مالية وخلافات عاطفية.. 3 أبراج الأسوأ حظا الفترة المقبلة
علاقات

أزمات مالية وخلافات عاطفية.. 3 أبراج الأسوأ حظا الفترة المقبلة

لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض.. ترامب يقطع مؤتمره عن إيران
شئون عربية و دولية

لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض.. ترامب يقطع مؤتمره عن إيران
الصحة النفسية: خطط شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا - تفاصيل
أخبار مصر

الصحة النفسية: خطط شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا - تفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

