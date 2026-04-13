قال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن عدد الزوار اليوم الإثنين بلغ 1320 زائرًا، من بينهم 1200 زائر مصري و120 سائحًا أجنبيًا، مشيرًا إلى أن العدد أقل من المعتاد في هذا اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

يوم كامل من الاحتفال والبهجة

أوضح مدير الحديقة أن معظم الزوار قضوا اليوم بالكامل داخل الحديقة، حيث استمتعوا بالألعاب الشعبية والمناظر الطبيعية الخلابة، إلى جانب تناول الأطعمة التقليدية الخاصة بشم النسيم مثل الفسيخ والملوحة والرنجة والبصل والخس.

استعدادات مبكرة وتنظيم محكم

وأشار إلى أن إدارة الحديقة استعدت لهذا اليوم منذ نحو شهر، حيث تم إلغاء الإجازات وتوفير عدد كبير من صناديق القمامة، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة الزوار والحفاظ على نظافة المكان.

الحديقة النباتية.. وجهة سياحية مميزة

تعد الحديقة النباتية بأسوان واحدة من أهم المزارات السياحية بالمحافظة، ويحرص المواطنون والسياح على زيارتها خلال الأعياد والمناسبات، نظرًا لموقعها الفريد في جزيرة وسط نهر النيل، حيث يتم الوصول إليها عبر اللنشات والمراكب الشراعية، ما يضفي على الرحلة طابعًا مميزًا.