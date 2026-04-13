محمد رمضان يشعل الأجواء من تركيا.. تعاون جديد مع مغني الراب Lvbel c5

كتب : معتز عباس

06:56 م 13/04/2026
    محمد رمضان في كواليس تصوير كليب BSBS الجديد
    محمد رمضان مع المطرب Lvbel c5 (2)
    محمد رمضان مع المطرب Lvbel c5 (3)
    محمد رمضان
    محمد رمضان في كواليس تصوير كليب BSBS (2)
    محمد رمضان في كواليس تصوير كليب BSBS (1)

روج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، والتي يتعاون فيها مع مغني الراب التركي Lvbel c5.

تفاصيل الأغنية الجديدة لمحمد رمضان

وشارك رمضان جمهوره مجموعة من الصور من كواليس تصوير الكليب، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهر في أجواء مميزة من داخل تركيا، مع مغني الراب التركي Lvbel c5 في تجربة فنية جديدة تجمع بين الثقافتين المصرية والتركية.

وكتب رمضان تعليقًا على الصور: "أجواء تركيا.. خليكم متابعين أغنية BSBS مع أخويا lvbel c5"، داعيًا متابعيها الانتظار لطرح الأغنية الفترة المقبلة على منصات الموسيقى المختلفة.

أحدث أفلام محمد رمضان

يستعد رمضان لطرح فيلمه الجديد "أسد" في دور العرض السينمائية داخل مصر يوم 14 مايو، ثم عرضه في الدول العربية 21 مايو المقبل

تفاصيل فيلم "أسد" لمحمد رمضان

فيلم أسد، يشارك في بطولته رزان جمال وإسلام مبارك، وهو من تأليف شيرين دياب وخالد دياب وإخراج محمد دياب، والذي تدور أحداثه في عام 1280 خلال حقبة المماليك، حيث يتناول قصة "علي بن محمد الفارسي" الذي يُباع في سوق العبيد قبل أن يقود ثورة ضد الجيش العباسي.

