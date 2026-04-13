نهاية مأساوية لرحلة علاج.. وفاة مُسنة في انقلاب سيارة بمصرف بالفيوم

كتب : حسين فتحي

08:59 م 13/04/2026

موقع الحادث

شهد مركز طامية بمحافظة الفيوم حادثًا مأساويًا، حيث لقيت سيدة مسنة مصرعها إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف "السرب"، أثناء توجهها لتلقي جلسة غسيل كلوي.

تفاصيل البلاغ وتحرك الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل مصرف “السرب” ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ.

إشراف ميداني ونقل المصابين

انتقل العقيد محمد ثروت عبد الفتاح إلى موقع الحادث، حيث أشرف على نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الحادث وظروفه

وتبين من المعاينة أن السيارة كانت تقل سيدة تُدعى “لولا. س. م” تبلغ من العمر 62 عامًا، وبرفقتها مرافق لها، وكانا في طريق العودة بعد جلسة غسيل كلوي، إلا أن اختلال عجلة القيادة أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها داخل المصرف.

وفاة داخل سيارة الإسعاف

لفظت السيدة أنفاسها الأخيرة أثناء نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، متأثرة بإصاباتها البالغة، ومنها نزيف في المخ.

إجراءات قانونية وتحقيقات النيابة

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة لبيان أسباب الحادث وملابساته.

