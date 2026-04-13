أطلقت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء فرقًا طبية متحركة تجوب الشواطئ والميادين، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، من بينها قياس ضغط الدم ومستوى السكر، إلى جانب التوعية بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

خدمات طبية وتوعية مستمرة

قال هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية انتشرت في مختلف الميادين والشواطئ العامة وأماكن تجمع المواطنين خلال الاحتفالات، لتقديم خدمات التأمين الطبي من خلال فرق تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وقياس الضغط والسكر، وتوجيه المواطنين لاستكمال إجراءات الفحص والعلاج بالتنسيق مع المنشآت الصحية.

تحذيرات من الأسماك المملحة

وأوضح وكيل الوزارة أن فرق التوعية والتواصل المجتمعي، التابعة للثقافة الصحية والإعلام السكاني، تواصل توعية المواطنين بعدم الإفراط في تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، مع التحذير من مخاطر التسمم الغذائي، خاصة التسمم البوتيوليني المعروف بـ"تسمم الفسيخ"، الناتج عن تناول منتجات غير آمنة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد استمرار أعمال التأمين الطبي ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة للمديرية، لتأمين احتفالات المواطنين المقيمين بالمحافظة والزائرين خلال فترة الإجازات.

غرفة طوارئ على مدار الساعة

وأشار إلى أن غرفة طوارئ المديرية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديري الإدارات الصحية والمستشفيات، لمتابعة انتشار الفرق الطبية وضمان تقديم الخدمات للمترددين على الشواطئ.

توافر الأدوية والأمصال

وأكد توافر الطعوم والأمصال بجميع منافذ تقديم الخدمة، مع استمرار عمل النوبتجيات على مدار 24 ساعة بمكاتب الصحة المختارة لتسجيل المواليد والوفيات، إلى جانب توافر الأدوية ومخزون كافٍ من أكياس الدم والأكسجين بالمستشفيات.

تنفيذ توجيهات الصحة والمحافظة

ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتعليمات خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وإسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين والزائرين.