أجرى جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جولة ميدانية لمتابعة موقف تنفيذ مشروع إنشاء أول سوق حضري للخضروات والفاكهة والأسماك بمدينة دسوق بمنطقة الكشلة.

وأتى ذلك بحضور رشا طيبة، نائب رئيس المدينة للمشروعات، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية.

متابعة مشروع السوق الحضري

تأتي الجولة في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026، وفقًا لتوجيهات الجهات المعنية بسرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

القضاء على الأسواق العشوائية

وأكد رئيس مدينة دسوق أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن السوق يسهم في تنظيم الحركة داخل الشوارع الداخلية وتحسين السيولة المرورية، إلى جانب رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

نسبة التنفيذ ومكونات المشروع

وأوضح رئيس المدينة أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت نحو 95%، على مساحة إجمالية تصل إلى 1300 متر مربع، ويضم 75 باكية، تتراوح مساحة كل منها بين 10 و15 مترًا، مخصصة لبيع الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن، سواء بالتجزئة أو الجملة، إلى جانب توفير دورات مياه وخدمات مياه وكهرباء متكاملة.

توسعات مستقبلية

وأضاف رئيس المدينة، أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 – 2027 تتضمن إنشاء سوق حضري ثانٍ بمدينة دسوق، بهدف دعم الخدمات التجارية والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين بشكل نهائي.