هبوط أرضي مفاجئ بقرية دفنو في الفيوم بسبب تريلا

كتب : حسين فتحي

07:03 م 12/04/2026
    هبوط أرضى بمفارق قرية دفنو بالفيوم 22

شهدت منطقة مفارق قرية دفنو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، نتج عنه تكوّن حفرة كبيرة، وذلك عقب مرور سيارة نقل ثقيل (تريلا) فوق المنطقة التي يمر بها خط الغاز الطبيعي الرئيسي، ما أثار مخاوف من احتمالية تأثر الشبكة الأرضية.

تحرك عاجل من المحافظة

وعلى الفور، وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتكليف كافة الجهات المعنية بسرعة التوجه إلى موقع الهبوط، حيث انتقل مسؤولو شركة الغاز لفحص المنطقة والتأكد من عدم وجود أي تسريبات أو أضرار بالبنية التحتية.

كما كلّف المحافظ رئيس مركز ومدينة إطسا بالإشراف المباشر على عمليات التأمين، وتوفير المعدات اللازمة لمعالجة الهبوط.

إجراءات تأمين مشددة

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول منطقة الهبوط لتسهيل عمل الفرق الفنية، فيما باشر مهندسو شركة الغاز معاينة مسار خطوط الغاز الطبيعي أسفل الموقع، للتأكد من سلامة “القميص الخرساني” الواقي للخطوط، وضمان عدم تأثر إمدادات الغاز للمنطقة.

متابعة الحالة المرورية وأعمال الإصلاح

ومن جانبه، أكد مصدر بديوان عام محافظة الفيوم أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع مركز شرطة إطسا تعمل على تنظيم حركة المرور بمحيط المنطقة، تمهيدًا لبدء أعمال الردم والتدعيم للطبقة الأسفلتية بعد انتهاء شركات الغاز والصرف الصحي ومياه الشرب من فحص المنطقة، والتأكد من عدم وجود أي تسريب أو تأثير على السكان القريبين من موقع الهبوط.

محافظة الفيوم هبوط أرضي مركز إطسا قرية دفنو الغاز الطبيعي

