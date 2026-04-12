"العربية اطبقت".. 19 مصابًا في انقلاب ربع نقل بطريق أسيوط الزراعي

كتب : محمود عجمي

06:00 م 12/04/2026

أُصيب 19 شخصًا، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال على طريق أسيوط / القاهرة الزراعي، أمام قرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود عدد من المصابين.

انتقال الإسعاف وفحص موقع الحادث

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل تحمل رقم 7356 ي أ ر، ما أسفر عن إصابة كل من: سيد.س (35 عامًا)، وأسامة.ع (26 عامًا)، ومحمود.ع (23 عامًا)، وناجي.ر (31 عامًا)، وحسن.م (25 عامًا)، إلى جانب شخصين مجهولي الهوية يبلغان من العمر 30 و37 عامًا، وأحمد.م (26 عامًا).

نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي

كما جرى نقل باقي المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهم: أحمد.ن (25 عامًا)، ومحمد.ع (23 عامًا)، ومحمود.ع (49 عامًا)، وعاطف.س (60 عامًا)، ومجاهد.خ (49 عامًا)، وأشرف.س (24 عامًا)، وعطا.ح (25 عامًا)، وخلفية.ق (28 عامًا)، وعبدالناصر.ح (28 عامًا)، وخلاف.خ (26 عامًا)، وتغيان.ف (25 عامًا).
تحرير محضر بالواقعة
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة انقلاب سيارة ربع نقل طريق أسيوط الزراعي حادث سير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
روبرتسون يكشف سبب رحيله عن ليفربول وموقفه من العروض
بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم
"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030
بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية