تشهد أسواق محافظة البحيرة، اليوم الأحد، زحامًا شديدًا على شراء الفسيخ، لتناوله خلال احتفالات عيد شم النسيم، في مشهد يعكس تمسك المواطنين بهذه العادة السنوية المتوارثة.

إقبال المواطنين على شراء الفسيخ

ورغم ارتفاع أسعار الفسيخ مقارنة بالأسابيع الماضية خلال عيد الفطر، اصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام المحال التجارية، حرصًا على شراء احتياجاتهم قبل حلول المناسبة.

وقال أشرف الصعيدي، تاجر فسيخ، إن موسم شم النسيم جاء هذا العام بعد موسم عيد الفطر بوقت قصير، موضحًا أن الإقبال لم يتأثر بذلك، حيث يحرص المواطنون على شراء الفسيخ باعتباره من الطقوس الأساسية للاحتفال.

وأضاف:"موسم شم النسيم دخل علينا السنة دي بعد عيد الفطر على طول، والناس رغم كده أصرت تشتري برضه لأنها عادة اتعودوا عليها، ومينفعش شم نسيم من غير فسيخ".

أسعار الفسيخ

من جانبه، أوضح أشرف الصعيدي، تاجر فسيخ، أن أسعار الفسيخ شهدت ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، حيث تتراوح بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع أسعار شراء الأسماك الخام وتكاليف التصنيع والتخزين، لافتًا إلى أن موسم شم النسيم يُعد الأعلى سعرًا خلال العام بسبب زيادة الطلب.

الرنجة بديل اقتصادي

ولم يقتصر الإقبال على الفسيخ فقط، بل شهدت محال بيع الأسماك المملحة رواجًا في مبيعات الرنجة، التي تُعد خيارًا اقتصاديًا للعديد من الأسر.

وأكد عدد من التجار أن أسعار الرنجة تبدأ من 130 جنيهًا للكيلو، وتختلف باختلاف الجودة والحجم، ما يجعلها بديلاً مناسبًا لمن لا يستطيعون شراء الفسيخ في ظل ارتفاع أسعاره.