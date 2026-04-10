سيطرت قوات الحماية المدنية بالسويس على حريق نشب في أشجار وهيش بمحيط مقابر الأربعين القديمة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي خوفًا من امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر مادية.

بلاغ وتحرك سريع للإطفاء

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغات من المواطنين بمنطقة المحروسة، تفيد بنشوب حريق في أشجار وهيش على سور "الروض" بالمقابر القديمة بحي الأربعين، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ.

السيطرة على الحريق ومنع تجدد النيران

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة للأشجار والهيش، لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

أسباب متكررة للحريق

ويُشار إلى أن حرائق الهيش والغاب على أطراف مقابر الأربعين تتكرر من وقت لآخر، ويرجح أن تكون ناتجة عن تصرفات بعض الصبية أو جامعي الخردة.