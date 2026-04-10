السيطرة على حريق في "أشجار وهيش" بجوار مقابر الأربعين بالسويس (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

10:25 م 10/04/2026
    اشتعال النيران في الاشجار
    النسران اشتعلت في الاشجار على سور المقابر
    الدخان يملا المكان
    النيران على سور المقابر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالسويس على حريق نشب في أشجار وهيش بمحيط مقابر الأربعين القديمة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي خوفًا من امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر مادية.

بلاغ وتحرك سريع للإطفاء

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغات من المواطنين بمنطقة المحروسة، تفيد بنشوب حريق في أشجار وهيش على سور "الروض" بالمقابر القديمة بحي الأربعين، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ.

السيطرة على الحريق ومنع تجدد النيران

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة للأشجار والهيش، لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

أسباب متكررة للحريق

ويُشار إلى أن حرائق الهيش والغاب على أطراف مقابر الأربعين تتكرر من وقت لآخر، ويرجح أن تكون ناتجة عن تصرفات بعض الصبية أو جامعي الخردة.

الروض القديم السويس إخماد حريق مقابر الأربعين الحماية المدنية

انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده
انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق قنا الصحراوي (صور)
ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق قنا الصحراوي (صور)
7 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر والضغط والكوليسترول معًا
7 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر والضغط والكوليسترول معًا
لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 شباب بلوزداد.. ضغط جزائري متواصل
لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 شباب بلوزداد.. ضغط جزائري متواصل
الدكتور محمود محيي الدين: مصر في حالة حرجة بسبب الديون -(فيديو)
الدكتور محمود محيي الدين: مصر في حالة حرجة بسبب الديون -(فيديو)

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
لحظة بلحظة.. الزمالك وشباب بلوزداد في منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية