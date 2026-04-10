بعد القصاص من المتهمين.. أسرة الطفل يوسف تتلقى العزاء بالدقهلية

كتب : رامي محمود

10:11 م 10/04/2026

جانب من العزاء

عاشت إحدى قرى محافظة الدقهلية حالة من الحزن، حيث استقبلت أسرة الطفل يوسف أحمد جودة، اليوم الجمعة، واجب العزاء، عقب تنفيذ حكم الإعدام على اثنين من المتهمين في القضية، إلى جانب صدور حكم بالسجن المؤبد بحق متهم ثالث، لتُسدل بذلك صفحة من القضايا التي شغلت الرأي العام لأكثر من عامين ونصف.

بداية الواقعة واختفاء الطفل

تعود أحداث القضية إلى 28 أكتوبر 2023، عندما اختفى الطفل يوسف، البالغ من العمر 12 عامًا آنذاك، في ظروف غامضة من قريته، ما أثار حالة من القلق والبحث المكثف من جانب أسرته والأجهزة الأمنية.

العثور على الجثمان

كشفت التحريات لاحقًا عن العثور على جثمان الطفل داخل إحدى الترع، على مسافة تقارب 50 كيلومترًا من محل إقامته، في واقعة صادمة أثارت تعاطفًا واسعًا.

تفاصيل الجريمة ودوافعها

أوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة جريمة قتل عمد دُبرت بغرض الابتزاز المالي، حيث تورط فيها ثلاثة متهمين، بينهم طالب بكلية الحقوق وعامل وسيدة.
وقام اثنان منهم باستدراج الطفل واحتجازه داخل حانوت مملوك لأحدهم، في محاولة للضغط على والده المقيم بدولة الكويت لدفع فدية مالية، قبل أن تنتهي الواقعة بقتله والتخلص من جثمانه.

جريمة قتل طفل حكم الإعدام يوسف أحمد جودة الطفل يوسف

