إصابة 42 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا - سوهاج

كتب : إيهاب عمران

06:57 م 10/04/2026
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا سوهاج
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا سوهاج

شهد طريق قنا - سوهاج الصحراوي الشرقي حادثًا مروريًا مروعًا، أسفر عن إصابة 42 شخصًا من مستقلي أتوبيس ركاب، وذلك بالقرب من الكيلو 50 على الطريق، ما استدعى استنفارًا طبيًا وأمنيًا واسعًا في موقع الحادث.

وفي إطار التعامل السريع مع الواقعة، جرى الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، بالتنسيق بين مرفقي إسعاف قنا وسوهاج، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان سرعة نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في أسرع وقت ممكن.

نقل المصابين إلى المستشفى

أوضح رئيس مرفق الإسعاف بقنا أن عدد المصابين الذين جرى نقلهم فعليًا إلى مستشفى قنا العام بلغ 38 مصابًا، حيث تم استقبالهم فور وصولهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دقيق داخل أقسام الاستقبال والطوارئ.
وأكد أن فرق الإسعاف تعاملت مع الحادث منذ لحظة تلقي البلاغ بكفاءة عالية، حيث تم إخلاء موقع الحادث بالكامل ونقل المصابين بشكل منظم إلى المستشفى دون تأخير.

تفاصيل مستقلي الأتوبيس وحالتهم الصحية

تبين أن الأتوبيس كان يقل 42 راكبًا من الأشقاء السودانيين، كانوا في طريقهم من محافظة الإسكندرية باتجاه معبر السودان في أسوان. وأظهرت المعاينات الطبية الأولية أن جميع الإصابات تراوحت بين سحجات وكدمات خفيفة، دون تسجيل حالات خطيرة، مع التأكيد على استقرار الحالة الصحية للمصابين وخضوعهم للملاحظة الطبية.

إجراءات أمنية وتحقيقات

انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة وتنظيم حركة المرور، بالتزامن مع أعمال رفع آثار الحادث. كما باشرت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى انقلاب الأتوبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث قنا طريق قنا سوهاج انقلاب أتوبيس إصابات ركاب

