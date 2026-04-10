أُصيب طفل في محافظة السويس، اليوم، إثر تعرضه للدهس بواسطة سيارة أثناء عبوره شارع ناصر الرئيس بمدينة السويس، وتم نقله على الفور إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج، وسط حالة صحية وُصفت بالخطرة.

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم لطفل بحي فيصل بمنطقة أبراج الروضة، حيث جرى الدفع بسيارة إسعاف من أقرب نقطة ارتكاز إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في مكان الواقعة قبل نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

تفاصيل الحادث

وتداول مواطنون مقطع فيديو يُظهر لحظات ما قبل الحادث، حيث ظهرت مجموعة من الكلاب على الجانب الآخر من الطريق وهي تنبح على المارة، وذكرت مُصوِّرة الفيديو أن الكلاب طاردت الطفل، ما دفعه إلى العدو بسرعة لعبور الطريق دون التأكد من مرور السيارات، قبل أن تصدمه سيارة مسرعة وتسقطه أرضًا مصابًا.

حالة الطفل داخل المستشفى

وقال مصدر طبي إن الطفل “باسل محمد حسين” يبلغ من العمر 10 سنوات، وصل إلى مجمع السويس الطبي مصابًا بنزيف في البطن، وحالته العامة حرجة، حيث تم إعلان حالة الطوارئ داخل قسم الاستقبال فور وصوله.

وأضاف المصدر أنه تم إجراء إنعاش قلبي ورئوي للطفل، ونقله إلى العناية المركزة، إلا أن حالته ظلت غير مستقرة، مشيرًا إلى أنه تعرض لتوقف في عضلة القلب أكثر من مرة داخل القسم.

تدخل طبي عاجل

وأوضح المصدر أن فريقًا من الاستشاريين يتابع الحالة داخل العناية المركزة، لتقييم الوضع الصحي واتخاذ القرار المناسب بشأن التدخل الجراحي في أسرع وقت ممكن، في محاولة لإنقاذ حياته.