كثّفت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء من حملاتها الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، خاصة الأسماك المملحة، بالتزامن مع اقتراب احتفالات شم النسيم، وذلك في إطار خطة موسعة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين والزائرين خلال موسم أعياد الربيع.

وتأتي هذه الجهود ضمن تحركات ميدانية مستمرة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تداول سلع غير مطابقة للمواصفات، مع التركيز على السلع التي يزداد الإقبال عليها في هذه الفترة، وعلى رأسها الفسيخ والرنجة.

حملات يومية مشددة

قال أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الأجهزة الرقابية تنفذ حملات تفتيش يومية تشمل الأسواق والمخابز ومنافذ بيع الأغذية والمشروبات، مع تشديد خاص على أماكن بيع الأسماك المملحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين ومحافظ جنوب سيناء، بالتزامن مع ارتفاع معدلات شراء هذه السلع خلال موسم الربيع.

وأوضح أن هذه الحملات تستهدف التأكد من جودة المنتجات المعروضة، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب متابعة الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي استغلال للمواطنين أو السائحين.

رصد 338 مخالفة متنوعة

أسفرت الحملات عن ضبط 338 مخالفة تموينية متنوعة، منها 33 مخالفة داخل الأسواق، ومخالفتان في قطاع المواد البترولية، و3 مخالفات بالمخابز. وتضمنت المخالفات 220 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و100 محضر لعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب 5 محاضر بيع بأسعار أعلى من المقررة، و3 محاضر لبيع سلع مجهولة المصدر، ومحضرين لعرض منتجات منتهية الصلاحية، إضافة إلى محضر لإدارة منشأة دون ترخيص.

مخالفات بالمخابز وضبط سلع مدعمة

وفيما يتعلق بالمخابز، تم تحرير 3 محاضر شملت مخالفات تتعلق بالتصرف في حصص الدقيق المدعم، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص في الوزن. كما نجحت الحملات في ضبط 3 شكائر دقيق مدعم قبل تهريبها للبيع في السوق السوداء، إلى جانب مصادرة طن وربع من السكر كان يتم احتكاره بهدف رفع الأسعار.

تفكيك مصنع مياه غير مطابق

وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة، جرى تفكيك منشأة كاملة كانت تقوم بتصنيع مياه غير مطابقة للاشتراطات الصحية، في خطوة تستهدف القضاء على مصادر الخطر التي قد تهدد سلامة المواطنين.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية بشكل مفاجئ ومكثف خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ومنع التلاعب بالسلع المدعمة أو الإضرار بالصحة العامة.