تبحث العائلات عن الأماكن والحدائق المفتوحة في القاهرة احتفالا بقدوم فصل الربيع وعيد شم النسيم 2026، للاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة بعد طول فصل الشتاء.

وفي هذا التقرير، تسلط "مصراوي"، الضوء على أبرز الحدائق التي يمكن زيارتها مع العائلة والأصدقاء، بأسعار مناسبة وأجواء ممتعة.

ما الذي يجعل حديقة الأسماك في الزمالك وجهة ترفيهية وتعليمية؟

تواصل حديقة الأسماك في الزمالك استقبال الزوار خلال عيد شم النسيم بسعر 5 جنيهات فقط للفرد.

وتعد الحديقة وجهة مثالية تجمع بين المساحات الخضراء والعمارة المميزة، وتفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

ما الذي يميز حديقة ابن سندر عن باقي الحدائق؟

تضم حديقة ابن سندر أشجارا نادرة يزيد عمر بعضها عن 70 عاما، وفقا لموقع محافظة القاهرة.

ويمكن زيارة الحديقة بدءا من الساعة التاسعة صباحا، وتتميز بمساحات خضراء واسعة، مع السماح بدخول الأطعمة والمشروبات.

وسعر التذكرة 10 جنيهات للفرد، وأقرب وسيلة مواصلات هي محطة حمامات القبة.

لماذا تعتبر حديقة الوايلي وجهة مثالية بأسعار منخفضة؟

تقدم حديقة الوايلي فرصة ممتازة للخروج مع العائلة والأصدقاء بأسعار منخفضة، حيث تبلغ تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط.

وتضم الحديقة مساحات خضراء واسعة، كافيهات ومطاعم، ومنطقة ألعاب للأطفال، مع إمكانية دخول الأطعمة والمشروبات.

لماذا تعد القناطر الخيرية من أعرق مناطق التنزه؟

تعد القناطر الخيرية واحدة من أعرق مناطق التنزه بمحافظة القليوبية، وتختلف أسعار التذاكر حسب الحديقة والمناسبة، إذ تتراوح بين 10 و40 جنيها للفرد. على سبيل المثال، تبلغ تذكرة حديقة اللؤلؤة 40 جنيها، بينما حديقتي التوفيقي والنخيل 20 جنيها للفرد.

ما الذي يجعل الحديقة اليابانية في حلوان تجربة فريدة؟

تعد الحديقة اليابانية في حلوان أيقونة معمارية ورمزا لحضارات الشرق الأقصى.

وسعر التذكرة لعام 2026 يبلغ 10 جنيهات للفرد، وتفتح الحديقة أبوابها للزوار بدءا من الساعة التاسعة صباحا طوال أيام الأسبوع، لتصبح وجهة مثالية للعائلات الراغبة في الاستمتاع بالأجواء الآسيوية الهادئة.

لماذا تعد حديقة عابدين خيارك الأمثل لقضاء النهار؟

تقع حديقة عابدين في قلب القاهرة ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو محمد نجيب.

وتتميز الحديقة بمساحات خضراء واسعة وجلسات مجانية، وتسمح بدخول الأطعمة.

كما تحتوي على عدد من المقاهي والمطاعم ومنطقة ألعاب للأطفال، وسعر التذكرة للفرد الواحد 5 جنيهات فقط، ما يجعلها خيارا اقتصاديا ومناسبا للعائلات.

