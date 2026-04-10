تحتفل محافظة سوهاج بعيدها القومي، تخليدًا لذكرى ملحمة الصمود التي سطرها أبناء مركز جهينة عام 1799م ضد قوات الحملة الفرنسية، في مناسبة تجمع بين استحضار التاريخ المجيد والانطلاق نحو مستقبل أكثر تطورًا.

3200 مشروع ضمن حياة كريمة

أكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل إنجازات تنموية غير مسبوقة، حيث نجحت المحافظة في تنفيذ أكثر من 3200 مشروع داخل 7 مراكز، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتكلفة إجمالية قاربت 70 مليار جنيه.

وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات شملت تطوير البنية التحتية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب دعم القطاعات الخدمية الأساسية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.

انطلاق المرحلة الثانية مايو المقبل

وكشف المحافظ أن شهر مايو المقبل سيشهد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في مركزي أخميم وطهطا، لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة وضمان استدامة تحسين جودة الحياة في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

خطة طموحة للنهوض بالسياحة

وأشار "راشد" إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، من خلال تطوير المناطق الأثرية، ورفع كفاءة البنية السياحية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة.

افتتاحات خدمية ورسالة للمستقبل

وشهدت الاحتفالات افتتاح عدد من المدارس الجديدة ومشروعات مياه الشرب، في خطوة تؤكد توجه المحافظة نحو تعزيز الخدمات الأساسية وتحقيق تنمية مستدامة، بما يجعل سوهاج محافظة جاذبة ومتطورة.

تهنئة وعهد بالاستمرار

واختتم المحافظ تصريحاته بتقديم التهنئة لأبناء سوهاج في الداخل والخارج، مؤكدًا استمرار العمل بكل جد وإخلاص للحفاظ على مكانة المحافظة في مقدمة محافظات الجمهورية.