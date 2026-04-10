يعمل تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، على إدخال تعديل جديد في تصميم واجهته لمستخدمي نظام أندرويد، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام وجعلها أكثر تفاعلية.

تعديل شكل واتساب

وكشف أحدث إصدار تجريبي من التطبيق أن "واتساب" يعتزم عرض تحديثات الحالة في أعلى قسم المحادثات، بدلا من موقعها التقليدي، ما يقرّبها من واجهات التطبيقات المنافسة.

تصميم مستوحى من إنستغرام

في حال إطلاق الميزة رسميا، سيظهر للمستخدمين شريط في أعلى قائمة المحادثات يتضمن أيقونات دائرية تعرض تحديثات الحالة الخاصة بجهات الاتصال، على غرار ما هو موجود في تطبيق "إنستجرام".

طريقة عرض غير افتراضية

ومن أبرز الاختلافات أن شريط الحالة لن يظهر بشكل تلقائي، إذ سيتعين على المستخدمين السحب لأسفل من أعلى نافذة المحادثات لإظهاره، وهي آلية مشابهة لما هو موجود في ميزة "القصص" على تطبيق "تيليجرام".

أدوات إبداعية وتفاعل مستمر

ويتيح "واتساب" عبر تحديثات الحالة مجموعة من الأدوات الإبداعية، مثل إضافة الملصقات والموسيقى والتأثيرات المختلفة، مع استمرار اختفاء هذه التحديثات بعد 24 ساعة من نشرها، كما هو معتاد.

لا موعد رسمي حتى الآن

ورغم ظهور هذه الميزة في النسخة التجريبية، لم تعلن "واتساب" عن موعد رسمي لإطلاقها، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية طرحها قريبًا ضمن تحديثات التطبيق المقبلة.