"بعد 3 أسابيع من الألم".. وفاة شاب متأثرًا بإصابته في حادث بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:55 م 10/04/2026

ضحية حادث مستشفى بركة السبع

لفظ الشاب أحمد السيد، من قرية طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، أنفاسه الأخيرة قبل ساعات، متأثرًا بإصابته التي لحقت به إثر حادث أليم وقع قبل أيام، حيث ظل لفترة داخل العناية المركزة في محاولة لإنقاذه.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث في ثاني أيام العيد، أمام مستشفى بركة السبع، حيث تعرض الشاب لاصطدام أدى إلى إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل.

صراع داخل العناية

دخل المصاب إلى العناية المركزة، وظل تحت الملاحظة الطبية لفترة، في ظل تدهور حالته الصحية نتيجة خطورة الإصابات التي تعرض لها.

وفاة متأثرًا بإصابته

لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، متأثرًا بإصاباته، وسط حالة من الحزن بين أهالي قريته ومعارفه، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار المتابعة لكشف ملابسات الحادث.

وتستعد قريته لتشييع جثمانه من أكبر مساجد القرية عقب أداء صلاة الجمعة.

المنوفية بركة السبع وفاة شاب حادث العناية المركزة مستشفى بركة السبع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد في فرنسا والجمهور يغازلها - صور
زووم

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد في فرنسا والجمهور يغازلها - صور

"يتكون من7 آلاف غرفة".. 10 صور ومعلومات عن أكبر فندق في العالم
علاقات

"يتكون من7 آلاف غرفة".. 10 صور ومعلومات عن أكبر فندق في العالم
3 سيناريوهات و خطة مُدبرة .. لماذا نفذ "مندوب زنين" جريمته بالنقاب في وضح
حوادث وقضايا

3 سيناريوهات و خطة مُدبرة .. لماذا نفذ "مندوب زنين" جريمته بالنقاب في وضح
جيش الاحتلال الإسرائيلي يُدمّر مدرسة في "الشهابية" بجنوب لبنان (فيديو)
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُدمّر مدرسة في "الشهابية" بجنوب لبنان (فيديو)
"باربي".. قصة العروسة الأشهر في العالم ومعلومات مدهشة عنها
علاقات

"باربي".. قصة العروسة الأشهر في العالم ومعلومات مدهشة عنها

