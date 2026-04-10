لفظ الشاب أحمد السيد، من قرية طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، أنفاسه الأخيرة قبل ساعات، متأثرًا بإصابته التي لحقت به إثر حادث أليم وقع قبل أيام، حيث ظل لفترة داخل العناية المركزة في محاولة لإنقاذه.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث في ثاني أيام العيد، أمام مستشفى بركة السبع، حيث تعرض الشاب لاصطدام أدى إلى إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل.

صراع داخل العناية

دخل المصاب إلى العناية المركزة، وظل تحت الملاحظة الطبية لفترة، في ظل تدهور حالته الصحية نتيجة خطورة الإصابات التي تعرض لها.

وفاة متأثرًا بإصابته

لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، متأثرًا بإصاباته، وسط حالة من الحزن بين أهالي قريته ومعارفه، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار المتابعة لكشف ملابسات الحادث.

وتستعد قريته لتشييع جثمانه من أكبر مساجد القرية عقب أداء صلاة الجمعة.