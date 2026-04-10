يعيش أهالي قرية “فيديمين” التابعة لمركز سنهور بمحافظة الفيوم حالة من الترقب، انتظارًا لما ستسفر عنه نتائج تقرير الطب الشرعي، في واقعة العثور على جثمان أحد أبناء القرية، ويدعى “عماد حمدي خبيزة” ويبلغ من العمر 46 عامًا، والذي يعمل خفيرًا بأحد العقارات، بعد انتشال جثته غريقًا من مياه بحر تنهلة بمدينة الفيوم.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد صالح أبو لطيعة، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، يفيد بالعثور على جثة طافية في مياه بحر تنهلة، وتحديدًا بمنطقة الممشى السياحي أمام “فيلا الفنانة نجلاء فتحي”.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث شارك اللواء محمود حمدي، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والمقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم أول الفيوم، في معاينة المكان، فيما قامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

اختفاء مفاجئ قبل العثور على الجثمان

وأوضحت التحريات الأولية أن الضحية كان قد اختفى عن الأنظار منذ مساء الإثنين الماضي، بعد انقطاع الاتصال به وإغلاق هاتفه المحمول بشكل مفاجئ، ما دفع أسرته إلى تكثيف البحث عنه قبل أن يتم العثور عليه متوفى داخل المياه.

تقرير مبدئي: الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق

وكشف تقرير مفتش الصحة ببندر الفيوم أن سبب الوفاة يعود إلى “إسفكسيا الغرق”، مؤكدًا عدم وجود أي إصابات ظاهرية أو آثار طعنات أو اعتداء جسدي قد تشير إلى حدوث مشاجرة قبل الوفاة.

شبهات جنائية وتحقيقات موسعة

ورغم التقرير الطبي المبدئي، أبدى أحد أقارب المتوفى شكوكًا حول وجود شبهة جنائية، مشيرًا إلى وجود خلافات سابقة بين الضحية وأحد الخفراء في عقار مجاور لمحل عمله، وهو ما دفع الأسرة للمطالبة بالتحقيق الكامل في الواقعة وعدم الاكتفاء بالتقرير الظاهري.

من جانبها، باشرت نيابة بندر الفيوم تحقيقاتها، حيث استمعت إلى أقوال أسرة الضحية حول ظروف اختفائه وخلافاته الأخيرة، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد السبب اليقيني للوفاة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.