تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثامنة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع المحافظات.

المرحلة 28 من كلنا واحد

وعقدت الوزارة لقاء موسعا مع كبار الموردين لزيادة المعروض من السلع الاستراتيجية بـ المرحلة 28 من كلنا واحد، ومن جانب آخر تم الاتفاق على طرح المنتجات بتخفيضات كبيرة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية العالمية، علاوة على استهداف تلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار مناسبة لضمان الاستقرار السعري بقلب الأسواق المحلية وتحقيق التوازن المطلوب.

الداخلية تطلق 2642 منفذا

شهدت المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية والمحال حيث نجحت الداخلية تطلق 2642 منفذا على مستوى الجمهورية، وفي السياق ذاته تم إقامة 160 شادرا رئيسيا وفرعيا وتسيير 107 قوافل متنقلة تجوب الشوارع والميادين، ومن جانب آخر تهدف هذه التحركات لتوفير جودة عالية وأسعار تنافسية وتسهيل حصول المواطنين على مستلزماتهم اليومية في أماكن تواجدهم لتخفيف الأعباء المعيشية.

مبادرة كلنا واحد بالمحافظات

تستكمل الوزارة جهودها لتوفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 1350 منفذا ثابتا ومتحركا ضمن مبادرة كلنا واحد بالمحافظات، وفي السياق ذاته تواصل قوافل سيارات منظومة أمان التابعة للوزارة الانتشار في الميادين والشوارع الرئيسية بجميع أنحاء الجمهورية، علاوة على تقديم الخدمات والسلع الاستراتيجية للمواطنين، لضمان استمرار الدعم وتحقيق أهداف المبادرة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية بشكل شامل.