أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، طرد ممثلي إسبانيا من مركز التنسيق العسكري في "كريات جات"، ردا على ما وصفه بـ "الإساءة الإسبانية" المتكررة لجنود جيش الاحتلال.

نتنياهو يُهاجم إسبانيا

قال نتنياهو، في بيان رسمي: إن دولة إسرائيل لن تقف صامتة أمام من يُهاجمها. إسبانيا شوهت سُمعة أبطالنا جنود الجيش الإسرائيلي، الذي يُعد الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، ولذلك أصدرت تعليماتي بطرد ممثليها من مركز التنسيق بعد أن اختارت مرارا الوقوف ضد إسرائيل.

رسالة إسرائيلية شديدة اللهجة

شدد رئيس حكومة الاحتلال على أن الدول التي تُهاجم إسرائيل بدلا من مهاجمة "أنظمة الإرهاب" لن تكون شريكة في مستقبل المنطقة، مضيفا: لست مستعدا للتسامح مع هذا النفاق وهذه العدائية، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

واختتم نتنياهو تصريحاته بلهجة حادة قائلا: لن أسمح لأي دولة بشن حرب سياسية ضدنا دون أن تدفع ثمنا فوريا على ذلك، مؤكدا أن طرد البعثة الإسبانية هو رسالة واضحة بأن إسرائيل لن تتهاون في الدفاع عن شرعيتها الدولية وحماية جنودها من الملاحقة السياسية.

يأتي طرد البعثة الإسبانية ليصب الزيت على نيران الشرق الأوسط المشتعلة، حيث يتزامن هذا التصعيد الدبلوماسي مع استنفار عسكري واسع على كافة الجبهات.