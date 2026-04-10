أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بجميع مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة الدولة لإحكام السيطرة على تداول المواد البترولية المدعمة ومنع التلاعب بها أو تسريبها إلى السوق السوداء، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.

ضبط 66 ألف لتر مواد بترولية وتحرير 16 محضرًا

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، وبمشاركة الإدارات التموينية بالمراكز، أسفرت عن ضبط نحو 66 ألف لتر من المواد البترولية التي جرى التلاعب بها، إلى جانب تحرير 16 محضرًا متنوعًا، في إطار حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق.

تفاصيل المضبوطات من السولار والبنزين

وأشار محافظ أسيوط إلى ضبط كميات كبيرة من السولار والبنزين تم التصرف أو تجميعها بالمخالفة للقانون، شملت 45 ألف لتر سولار تم التصرف فيها دون وجه حق، و7 آلاف لتر بنزين تم تجميعها، إضافة إلى كميات أخرى متنوعة من السولار وبنزين 92 وبنزين 80، جرى التعامل معها بالمخالفة للتشريعات المنظمة.

مخالفات متنوعة في تداول المنتجات البترولية

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر متعددة شملت حيازة زيوت سيارات مجهولة المصدر وبدون بيانات، وعدم انتظام القيد بسجل 21 بترول، وعدم إصدار فواتير البيع، وعدم الإعلان عن أسعار الزيوت، في مخالفات تعكس محاولات للتحايل على القوانين المنظمة لتداول المنتجات البترولية.

ضبط مخالفات بمستودعات البوتاجاز

وفيما يخص مستودعات البوتاجاز، أوضح اللواء محمد علوان أنه تم ضبط 50 أسطوانة بوتاجاز صغيرة جرى التصرف فيها بالمخالفة، إلى جانب تحرير محاضر للتلاعب بسجل 21 بترول، وغلق أحد المستودعات خلال مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات، وعدم انتظام القيد بالسجلات.

إجراءات قانونية حاسمة وإحالة للنيابة

وشدد محافظ أسيوط على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تمس منظومة الدعم، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استمرار الحملات اليومية والمفاجئة

وأكد اللواء محمد علوان استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي ومفاجئ، لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية المواطنين ومكافحة الغش والتلاعب بكافة صوره.