حذر مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية من مخاطر الإصابة بالتسمم الوشيقي (البوتوليني)، المعروف بـ "تسمم الفسيخ"، وذلك بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، نتيجة تناول الأسماك المملحة الفاسدة أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

سموم قاتلة وفشل تنفسي

وأكدت الدكتورة أسماء البنا، أستاذ الطب الشرعي والسموم والمشرف العام على مركز سموم الإسكندرية، أن بعض أنواع الأسماك المملحة، وخاصة الفسيخ، قد تحتوي على بكتيريا لا هوائية تفرز سموماً شديدة الخطورة. وأوضحت أن هذه السموم قد تؤدي إلى مضاعفات جسيمة تشمل شلل العضلات أو الوفاة نتيجة فشل الجهاز التنفسي.

أعراض الإصابة ومدتها

وأوضحت "البنا" أن أعراض التسمم تظهر غالباً خلال فترة تتراوح بين 6 ساعات إلى 36 ساعة، وقد تمتد في بعض الحالات إلى 8 أيام. وتشمل قائمة الأعراض آلاماً شديدة في البطن، القيء، زغللة وازدواجية في الرؤية، ارتخاء الجفون، جفاف الحلق، بالإضافة إلى صعوبة في البلع والكلام، ضيق في التنفس، وضعف عام في العضلات.

مصل مضاد بتكلفة عالية

وشددت المشرف العام على المركز على أن الإسعافات الأولية تتطلب سرعة التوجه إلى أقرب مركز سموم للحصول على المصل المضاد. لافتة إلى أن تكلفة العلاج مرتفعة جداً لكن تتحملها الدولة بالكامل للمواطنين، مع احتمالية احتياج المريض إلى أجهزة تنفس صناعي ورعاية مركزة في الحالات المتأخرة أو الشديدة.

نصائح للوقاية والسلامة

وأضافت أن الوقاية تبدأ من شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة وخاضعة للرقابة الصحية، مع ضرورة تجنب المنتجات مجهولة المصدر أو المصنعة منزلياً بطرق غير آمنة، والتأكد من سلامة الأسماك من حيث اللون الطبيعي، الرائحة غير النفاذة، وتماسك اللحم.

محاذير لمرضى الحالات المزمنة

كما نصحت الدكتورة أسماء البنا بعدم الإفراط في تناول الأسماك المملحة، خاصة لفئات معينة تشمل مرضى الضغط، القلب، الكلى، والسيدات الحوامل، وذلك نظراً لاحتوائها على نسب عالية من الأملاح التي قد تسبب مشكلات صحية مفاجئة نتيجة احتباس السوائل في الجسم.

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الصحية الرسمية، والرجوع إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة حفاظاً على سلامتهم خلال فترة الأعياد.