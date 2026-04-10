إعلان

عطل فني يضرب الخطوط الأرضية لغرفة عمليات "الجيزة" - تعرّف على الأرقام البديلة

كتب : أحمد الجندي

04:04 م 10/04/2026

التليفون الأرضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة الجيزة عن وجود عطل فني مؤقت بأرقام الخطوط الأرضية الخاصة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وذلك نظرًا لأعمال استبدال الخطوط الحالية بخطوط الفايبر لرفع كفاءة الخدمة.

وناشدت المحافظة المواطنين، في حال وجود بلاغات طوارئ أو اشغالات ومخالفات البناء التواصل مؤقتًا عبر الأرقام التالية:
01034994788.
01034985457.

كما يمكن استقبال شكاوى شركة مياة الشرب و الصرف الصحي (واتس آب فقط): 01221799777 وشكاوى شركة الكهرباء على ارقام 01050111995 – 01552009226

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان