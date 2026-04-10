عطل فني يضرب الخطوط الأرضية لغرفة عمليات "الجيزة" - تعرّف على الأرقام البديلة
كتب : أحمد الجندي
التليفون الأرضي
أعلنت محافظة الجيزة عن وجود عطل فني مؤقت بأرقام الخطوط الأرضية الخاصة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وذلك نظرًا لأعمال استبدال الخطوط الحالية بخطوط الفايبر لرفع كفاءة الخدمة.
وناشدت المحافظة المواطنين، في حال وجود بلاغات طوارئ أو اشغالات ومخالفات البناء التواصل مؤقتًا عبر الأرقام التالية:
01034994788.
01034985457.
كما يمكن استقبال شكاوى شركة مياة الشرب و الصرف الصحي (واتس آب فقط): 01221799777 وشكاوى شركة الكهرباء على ارقام 01050111995 – 01552009226