أعلنت محافظة الجيزة عن وجود عطل فني مؤقت بأرقام الخطوط الأرضية الخاصة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وذلك نظرًا لأعمال استبدال الخطوط الحالية بخطوط الفايبر لرفع كفاءة الخدمة.

اقرأ أيضًا:

توجيه جديد من هيئة النقل العام بشأن زيادة الإيرادات

وناشدت المحافظة المواطنين، في حال وجود بلاغات طوارئ أو اشغالات ومخالفات البناء التواصل مؤقتًا عبر الأرقام التالية:

01034994788.

01034985457.

كما يمكن استقبال شكاوى شركة مياة الشرب و الصرف الصحي (واتس آب فقط): 01221799777 وشكاوى شركة الكهرباء على ارقام 01050111995 – 01552009226