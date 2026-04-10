حبس 3 متهمين أنهوا حياة مزارع بسبب خلاف على أرض بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:21 م 10/04/2026

سجن- أرشيفية

قررت نيابة شبراخيت بمحافظة البحيرة، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على مزارع باستخدام آلات حادة وعصي حديدية، مما أدى إلى وفاته متأثراً بإصاباته، إثر خلافات على قطعة أرض بقرية فرنوى بدائرة المركز.

بداية الواقعة

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من العميد حازم خيري، مأمور مركز شرطة شبراخيت، بنشوب مشاجرة بدائرة المركز، بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض بعزبة غرنوى التابعة لمركز ومدينة شبراخيت.

تفاصيل الاعتداء

كشفت التحريات هجوم المتهمين الثلاثة على المجني عليه، مزارع، باستخدام عصي حديدية وآلات حادة، وتوجيه ضربات له في أنحاء متفرقة من جسده، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، وجرى نقله إلى المستشفى العام في حالة حرجة.

وفاة المجني عليه

لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، متأثراً بإصاباته التي تعرض لها خلال المشاجرة، بعد محاولات طبية استمرت عدة أيام لإنقاذه.

ضبط المتهمين وقرار النيابة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات على الأرض، وبعرضهم على النيابة العامة، أصدرت قرارها بحبسهم احتياطيًا، مع تكليف المباحث باستكمال التحريات، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

شبراخيت البحيرة مقتل مزارع خلافات الأراضي حبس متهمين جريمة قتل

"أهله شاكين في حد".. لغز العثور على جثة "خفير" غريقاً في بحر تنهلة بالفيوم
