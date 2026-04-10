أجرى محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، جولة تفقدية مفاجئة داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من التزام الأطقم الطبية بمواعيد النوبتجيات.

إحالة المخالفين للتحقيق

وخلال الجولة، تم رصد غياب أحد الأطباء و3 من أفراد التمريض عن عملهم، ما دفع مدير الفرع لاتخاذ قرار فوري بإحالتهم إلى التحقيق بالشؤون القانونية، في خطوة تعكس التمسك بتطبيق قواعد الانضباط داخل المنظومة الصحية، وعدم التهاون مع أي تقصير قد يؤثر على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

المرور على الأقسام الحيوية

وشملت الجولة تفقد عدد من الأقسام المهمة داخل المستشفى، من بينها الكلى، والداخلي، والعناية المركزة، والحضانات، ورعاية القلب، إضافة إلى أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم. وتم خلال المرور التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك مراجعة توافر فصائل الدم والبلازما لضمان الاستعداد الكامل للحالات الطارئة.

توجيهات لتحسين مستوى الخدمة

ووجّه مدير الفرع بضرورة المتابعة المستمرة لتوافر المستلزمات الطبية وسرعة تلبية أي احتياجات، مع أهمية رصد المشكلات التي قد تواجه المرضى والعمل على حلها بشكل فوري، فضلًا عن التأكيد على إجراء الصيانة الدورية للأجهزة الطبية لضمان كفاءتها واستمرارية تشغيلها.

متابعة الغازات الطبية ونسب الإشغال

كما تضمنت الجولة مراجعة منظومة الغازات الطبية داخل المستشفى، حيث تم التأكد من انتظام إمدادات الأكسجين وجاهزية الأسطوانات المرتبطة بالشبكة، مع التشديد على سرعة التعامل مع أي أعطال مفاجئة. وتم كذلك متابعة نسب الإشغال في أقسام العناية المركزة والحضانات لضمان تقديم الخدمة بأعلى كفاءة ممكنة.

استعدادات مكثفة قبل الأعياد

وفي سياق الاستعداد لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، شدد مدير الفرع على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفى، والتأكد من الجاهزية الكاملة لجميع الأقسام، مع تعزيز التنسيق مع غرفة الطوارئ بالمحافظة وهيئة التأمين الصحي، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة خلال فترة الأعياد.