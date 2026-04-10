شهد إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بدء موسم حصاد القمح "الذهب الأصفر" بإحدى مزارع وادي الطور، في إطار المتابعة المستمرة للمحاصيل الاستراتيجية والوقوف على احتياجات المزارعين، والاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر على أرض الواقع، بما يدعم جهود التنمية الزراعية بالمحافظة.

استعراض جهود تطوير الزراعة

وخلال الجولة، استعرض أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة، أبرز ما تم تنفيذه مؤخرًا لتطوير القطاع الزراعي، إلى جانب موقف الحقول الإرشادية المنزرعة بمحصول القمح، والتي تم دعمها بتقاوي مجانية على مستوى المحافظة، في خطوة تستهدف تحسين الإنتاج وزيادة المساحات المزروعة.

الحقول الإرشادية ودعم المزارعين

وأكد أن الحقول الإرشادية تلعب دورًا محوريًا في نقل التقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى توفير التقاوي بنصف التكلفة من خلال الجمعيات الزراعية دعمًا للفلاحين. كما تم استخدام المخصبات الحيوية في عدد من هذه الحقول، والتي تم توفيرها عبر وزارة الزراعة، لما لها من دور في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية وتحسين خصائص التربة وزيادة إنتاجيتها.

الاستماع لمشكلات الفلاحين

واستمع المحافظ إلى أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، والتي كان من بينها صعوبة استخراج كارت الفلاح نتيجة تعدد جهات الولاية، حيث وجّه بسرعة العمل على حل هذه المشكلة، بما يسهم في تيسير الإجراءات ودعم الفلاحين في مواصلة نشاطهم الزراعي.

التوسع في الزراعة الحديثة

وشدد المحافظ على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم الكامل للمزارعين، والتوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز الإنتاجية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن تنمية القطاع الزراعي في جنوب سيناء تمثل أولوية رئيسية للدولة.

حضور قيادات تنفيذية وبحثية

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والبحثية، من بينهم إيناس سمير نائب المحافظ، وإيهاب مكاوي السكرتير المساعد، إلى جانب مسؤولي الزراعة وممثلي المراكز البحثية، في إطار التنسيق لدعم خطط التنمية الزراعية وتحقيق أفضل نتائج ممكنة على أرض الواقع.