إعلان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُدمّر مدرسة في "الشهابية" بجنوب لبنان (فيديو)

كتب : مصطفى الشاعر

03:04 م 10/04/2026

الجيش الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تدمير مدرسة في منطقة "الشهابية" جنوبي لبنان، بدعوى رصد منصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله داخل المنشأة التعليمية.

مشاهد لراجمة صواريخ

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقاطع فيديو، قال إنها تؤكد وجود "راجمة صواريخ" داخل حرم المدرسة، مشيرا إلى أن قواته قامت برصد عمليات إطلاق قذائف من هذا الموقع باتجاه الأراضي الإسرائيلية قبل صدور الأوامر بتدميره.

اتهامات بانتهاك القانون الدولي

زعم جيش الاحتلال في بيانه، أن استخدام حزب الله للبنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية يُشكّل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي، مضيفا أن استهداف المبنى جاء وفقا للإجراءات القانونية الدولية بهدف "إزالة التهديد" وتأمين الحماية للمواطنين الإسرائيليين.

تحذير من "الاستخدام الساخر" للمدنيين

شدد البيان على أن تل أبيب تنظر بخطورة بالغة إلى ما وصفته بـ "الاستخدام الساخر" الذي يقوم به حزب الله للمنشآت المدنية، مؤكدا أن الجيش سيواصل عملياته العسكرية ضد البنية التحتية للمنظمة أينما وُجدت، طالما أنها تُشكّل خطرا أمنيا، وذلك في إطار ما وصفه بـ "الدفاع عن أمن إسرائيل".

صراع التفسيرات حول الهدنة

تأتي هذه الضربات المتبادلة في ظل استمرار المواجهات الميدانية بين الجانبين رغم دخول الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ.

وفي الوقت الذي تصر فيه إسرائيل على استثناء "جبهة لبنان" من التفاهمات، تواصل الأطراف الدولية ضغوطها لتوسيع نطاق التهدئة ليشمل الجبهة اللبنانية تفاديا لانفجار الأوضاع بشكل شامل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف لبنان حرب لبنان وإسرائيل حزب الله اللبناني الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية

أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

شئون عربية و دولية

شئون عربية و دولية

رياضة عربية وعالمية

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

