أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تدمير مدرسة في منطقة "الشهابية" جنوبي لبنان، بدعوى رصد منصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله داخل المنشأة التعليمية.

مشاهد لراجمة صواريخ

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقاطع فيديو، قال إنها تؤكد وجود "راجمة صواريخ" داخل حرم المدرسة، مشيرا إلى أن قواته قامت برصد عمليات إطلاق قذائف من هذا الموقع باتجاه الأراضي الإسرائيلية قبل صدور الأوامر بتدميره.

اتهامات بانتهاك القانون الدولي

زعم جيش الاحتلال في بيانه، أن استخدام حزب الله للبنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية يُشكّل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي، مضيفا أن استهداف المبنى جاء وفقا للإجراءات القانونية الدولية بهدف "إزالة التهديد" وتأمين الحماية للمواطنين الإسرائيليين.

تحذير من "الاستخدام الساخر" للمدنيين

شدد البيان على أن تل أبيب تنظر بخطورة بالغة إلى ما وصفته بـ "الاستخدام الساخر" الذي يقوم به حزب الله للمنشآت المدنية، مؤكدا أن الجيش سيواصل عملياته العسكرية ضد البنية التحتية للمنظمة أينما وُجدت، طالما أنها تُشكّل خطرا أمنيا، وذلك في إطار ما وصفه بـ "الدفاع عن أمن إسرائيل".

#عاجل مشاهد خطيرة للغاية من جنوب لبنان: إرهابيو حزب الله أطلقوا قذائف صاروخية نحو شمال إسرائيل وأخفوا منصة الإطلاق داخل مدرسة!!



🔸رصد جيش الدفاع قبل قليل قيام حزب الله الإرهابي بإطلاق قذائف صاروخية من داخل مجمّع مدرسة في منطقة قرية طير زبنا في جنوب لبنان.



🔸في المشهد الذي ينشره… pic.twitter.com/PAwIs4YG4O — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 10, 2026

صراع التفسيرات حول الهدنة

تأتي هذه الضربات المتبادلة في ظل استمرار المواجهات الميدانية بين الجانبين رغم دخول الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ.

وفي الوقت الذي تصر فيه إسرائيل على استثناء "جبهة لبنان" من التفاهمات، تواصل الأطراف الدولية ضغوطها لتوسيع نطاق التهدئة ليشمل الجبهة اللبنانية تفاديا لانفجار الأوضاع بشكل شامل.