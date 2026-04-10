شهدت محافظة بني سويف تنظيم قافلة طبية شاملة بقرية التضامن التابعة لمركز سمسطا، ضمن جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز مستوى الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتوسيع نطاق الرعاية الطبية المجانية للمواطنين. وأكدت مديرية الصحة أن القافلة تأتي في إطار خطة مستمرة للوصول إلى القرى والمناطق النائية وتقديم خدمات متكاملة دون تحميل المواطنين أعباء مادية.

خدمات طبية متعددة وتخصصات متنوعة

استفاد من القافلة عدد كبير من المواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1383 حالة في مجموعة من التخصصات شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، وتنظيم الأسرة، والجلدية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتنظيمية لضمان سلامة المرضى والفرق الطبية المشاركة.

كما تضمنت القافلة تقديم خدمات تشخيصية متقدمة، حيث تم إجراء 223 تحليل دم وطفيليات، إلى جانب 6 حالات أشعة، و82 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، فضلًا عن تنفيذ فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ300 مواطن، بما يعزز فرص التشخيص المبكر والعلاج الفعال.

التوعية الصحية ركيزة أساسية

ولم تقتصر فعاليات القافلة على الخدمات العلاجية فقط، بل شملت أيضًا جانبًا توعويًا مهمًا، حيث تم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية التي استفاد منها 160 مواطنًا. وركزت هذه الندوات على التوعية بالأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، وفيروس كورونا، وإنفلونزا الطيور، والطفيليات المعوية، والبلهارسيا، إلى جانب الأمراض غير المعدية مثل الضغط والسكر والسمنة.

كما تناولت الندوات أهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي، وسبل تنظيم الأسرة، ومتابعة الحمل، والتعرف على علامات الخطر، إضافة إلى التوعية بالنظافة الشخصية ونظافة المنزل، وأسس التغذية السليمة للحوامل والأطفال وكبار السن.

توسيع مظلة الرعاية الصحية

تأتي هذه القافلة ضمن خطة متكاملة لمديرية الصحة ببني سويف تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق النائية، من خلال توفير خدمات الكشف والعلاج المجاني، وتعزيز الوعي الصحي، بما يسهم في رفع مستوى الصحة العامة وتحقيق حياة أفضل للأهالي.