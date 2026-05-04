أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، المنعقدة بمحكمة شمال دمنهور الابتدائية، اليوم، أحكامًا رادعة بحق متهمين في واقعة مقتل شاب بمحافظة البحيرة، إثر خلافات نشبت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتطورت إلى جريمة قتل مأساوية.

تفاصيل الحكم الصادر من جنايات دمنهور

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان الصافي السيد جعفر، وإسماعيل محمد علي إسماعيل دبوس، وعماد عاطف عبد السميع علي فرج، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول محمود عماد الدين طه، والسجن 5 سنوات للمتهم الثاني أحمد علي سعد، مع براءة المتهم الثالث منصور رجب منصور مما نُسب إليه.

بداية الواقعة وخلافات عبر "فيسبوك"

تعود أحداث الواقعة إلى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حيث نشبت مشادات كلامية بين المجني عليه والمتهمين عبر موقع "فيسبوك"، قبل أن تتطور إلى اعتداء مباشر.

وتوجه المتهم الأول برفقة المتهمين الآخرين إلى منزل المجني عليه، حيث أمسك به اثنان منهم، فيما سدد المتهم الأول عدة طعنات نافذة أودت بحياته في الحال.

نقل الجثمان وتحرك الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بوصول راتب نوح الحنتوشي، 24 عامًا، إلى المستشفى العام جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات.

وعلى الفور، وجهت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

ضبط المتهمين واعترافاتهم

تمكنت قوات مباحث مركز شرطة حوش عيسى من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات التي نشبت بينهم وبين المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قرارات النيابة العامة

صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب عرضه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، كما قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.