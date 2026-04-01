شهدت محافظة المنيا، ظهر اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة استمرت لدقائق معدودة، وسط ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة.

وكانت سادت حالة من الطقس المعتدل نسبياً منذ صباح اليوم بالمحافظة، أسوة بالأقليات الجوية التي شهدتها محافظات الوجه البحري، والتي شهدت بعضها هطول أمطار غزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت عن استمرار تدفق السحب الرعدية إلى مناطق من الصحراء الغربية يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة، واستمرار السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد ومناطق من السواحل الشمالية الغربية .

كما أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأجهزة المعنية تحسباً لأية تقلبات جوية في المحافظة، مشدداً على جاهزية جميع القطاعات بشركات المياه والصرف الصحي والوحدات المحلية، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية.