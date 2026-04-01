خيّم الحزن على أهالي قرية صروة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، بعد حدوث واقعة مؤثرة هزت مشاعر الجميع، عقب وفاة صديقين من أبناء القرية خلال 24 ساعة فقط، أحدهما توفى حزنًا على الآخر في مشهد جسد أسمى معاني الوفاء والحب.

بدأت القصة بوفاة الشاب محمد عزب، في العقد الثاني من العمر، أحد أبناء قرية صروة التابعة لمركز قلين أثناء تواجده في دولة الكاميرون، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، ما شكل صدمة كبيرة لأصدقائه وأسرته، خاصة مع غربته خارج البلاد.

الخبر ذاته لم يكن عاديًا على صديقه المقرب محمد أنور عيسى، مقيم بنفس القرية وجاره في نفس الوقت فلم يتمالك مشاعره، وسارع بنعيه بكلمات مؤثرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معبرًا عن حزنه العميق لفقدان رفيق دربه.

لكن القدر كان يحمل مفاجأة أكثر قسوة، إذ لم تمضِ ساعات قليلة على نعيه، حتى توفي محمد أنور عيسى بشكل مفاجئ، متأثرًا بحالة الحزن الشديد التي ألمت به عقب فقدان صديقه، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا بين أهالي القرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشيّع أهالي قرية صروة جثمان محمد أنور عيسى في جنازة مهيبة غلبت عليها مشاعر الحزن والانهيار، قبل وصول جثمان صديقه محمد عزب إلى أرض الوطن، قادمًا من الكاميرون عبر مطار القاهرة.

وتحولت القرية الصغيرة إلى ساحة عزاء كبيرة، وسادت حالة من الحزن الشديد بين الأهالي، الذين ودّعوا شابين جمعتهما الصداقة في الحياة، وجمعهما الرحيل في وقت قصير، لتبقى قصتهما شاهدًا على عمق الوفاء الإنساني الذي لا ينتهي حتى بالموت.