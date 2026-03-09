لقي شخص مصرعه، وأُصيب 7 آخرون بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، بعد منطقة الواحة الخليجية وقبل مفارق أبو صوير في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، بنطاق محافظة الإسماعيلية.

الدفع بسيارات الإسعاف

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لموقع التصادم للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

إصابات ووفيات

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بجروح مختلفة، بالإضافة إلى وفاة شخص متأثرًا بإصابته في موقع الحادث. تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقل المصابين

تم نقل حالتين من المصابين وجثمان المتوفى إلى مستشفى القصاصين المركزي، بينما نُقل 5 مصابين آخرين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

التحقيق في أسباب الحادث

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطر الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث.