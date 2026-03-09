إعلان

"العربيات بقت خردة".. جثة و7 مصابين في حادث بطريق الإسماعيلية الصحراوي (صور)

كتب : أميرة يوسف

07:26 م 09/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تصادم سيارة
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم سيارتين بطريق مصر الاسماعيلية
  • عرض 6 صورة
    حادث الإسماعيلية
  • عرض 6 صورة
    مفارق ابو صوير
  • عرض 6 صورة
    انقلاب سيارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 7 آخرون بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، بعد منطقة الواحة الخليجية وقبل مفارق أبو صوير في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، بنطاق محافظة الإسماعيلية.

الدفع بسيارات الإسعاف

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لموقع التصادم للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

إصابات ووفيات

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بجروح مختلفة، بالإضافة إلى وفاة شخص متأثرًا بإصابته في موقع الحادث. تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقل المصابين

تم نقل حالتين من المصابين وجثمان المتوفى إلى مستشفى القصاصين المركزي، بينما نُقل 5 مصابين آخرين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

التحقيق في أسباب الحادث

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطر الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم حادث طريق مصر الإسماعيلية مستشفى القصاصين المركزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب في زمن الحرب.. كيف غيّر شكل القيادة الأمريكية؟
شئون عربية و دولية

ترامب في زمن الحرب.. كيف غيّر شكل القيادة الأمريكية؟
حكم صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقت أدائها.. 7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها
جنة الصائم

حكم صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقت أدائها.. 7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
أخبار مصر

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
أمير الكويت: تعرضنا لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة
شئون عربية و دولية

أمير الكويت: تعرضنا لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة
23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
رياضة عربية وعالمية

23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة